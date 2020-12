Bigbank seilab panganduse heas tuules

Foto: Raul Mee

Bigbank AS teenis selle aasta kolmandas kvartalis 6,2 miljoni euro suuruse kasumi, mis on 12% enam kui möödunud aasta samal perioodil ja 35% enam kui tänavu teises kvartalis.

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts ütles panga pressiteates, et kolmanda kvartali tulemused olid head. Need näitavad tema sõnul, et pank tegi kriisi alguses õigeid valikuid, sest müügimaht kasvas ja ületas teise kvartali tulemust 38% võrra ning 2019. aasta kolmanda kvartali oma 20%.