Tallinna ringtee lähedusse kerkib 120 miljonit maksev logistikapark

Uus logistikapark paikneb Tallinna ringtee kõrval.

Tallinna ringtee ja Kurna-Tuhala tee ristmiku lähistel Kiili vallas algab ligi 350 000ruutmeetrise pinnaga Ringtee Äripargi ehitus, arenduse maksumuseks on 120 miljonit eurot, kirjutab logistikauudised.ee.

„Tegemist on kiirelt areneva asukohaga Tallinna ringteel ja lähiaastatel on seal oodata suuri muutusi. Planeeringu kohaselt saab logistikaparki rajada pea 350 000 ruutmeetrit tootmis- ja ärihooneid, kuid pargi rajamisel lähtume eelkõige keskkonna kvaliteedist ja maksimaalset mahtu me kindlasti taga ajama ei lähe,” ütles projekti müügipartneri Restate Property Advisors OÜ juhatuse liige Tomas Salamäe.