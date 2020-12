E-poes läheb kaardimakse rangemaks

Foto: Arvo Meeks, Valgamaalane/Scanpix

Uue aasta alguses muutuvad veebipõhiste kaardimaksete teostamisel tugeva autentimise nõuded senisest rangemaks, teatas Eesti Pangaliit.

2021. aasta alguses võib juhtuda, et veebipoes, kus varem sai makse teostada vaid kaardi numbrit sisestades, tuleb läbida täiendav autentimine oma netipangas. Seda seetõttu, et 1. jaanuaril lõppeb Euroopa makseteenuste direktiivi alusel makseteenuste osutajatele antud üleminekuperiood teenuste tugeva autentimise nõudega vastavusse viimiseks. "See tähendab, et Eestis juba aastaid tavapärane kaardimakse kinnitamine kaardiomaniku netipangas peab saama standardiks üle Euroopa," teatas pangaliit.