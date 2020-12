"Keegi ei taha öelda, et kulutab"

„Kuigi ei oskagi öelda, kas olukord on paremaks läinud või olen harjunud sellise pildiga," lausus ettevõtja Koit Uus. Foto: Liis Treimann

Ettevõtja Koit Uusi sõnul on tal läinud paremini kui ta oskas kevadel oodata.

„Segasel ajal tuleb luua varusid,“ ütles Uus umbes 889 000 euro kohta, mille võttis omanikutuluna firmast Investeeringute Hoolduse OÜ. Uusi sõnul on sel põhjus, miks paljud ettevõtjad räägivad, et investeerivad dividende. „Keegi ei taha öelda, et kulutab.“