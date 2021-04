Ülemiste City arendaja võtab pankadest rekordlaenu

Alma Tominga nimelise ärimaja ehitusse investeeritakse kokku üle 30 miljoni euro. Foto: Ülemiste City

Ülemiste Cityt arendav Mainor Ülemiste sõlmis 64 miljoni euro suuruse sündikaatlaenulepingu SEB Panga ja Luminor Pangaga, teatas ettevõte.

Mainor Ülemiste teatel on see suurim laen, mille nad on seni võtnud.