Heiki Einpaul: lõpuks ometi on jälle lootust

Hekoteki juht Heiki Einpaul loodab, et kevade lõpuks on piirid jälle vabalt avatud. Foto: Andras Kralla

Valitsuse vahetumisega on suurem lootus, et poliitikud pühendavad rohkem aega Eesti inimeste elujärje parandamisse, ütles tööstusettevõtte Hekoteki omanik Heiki Einpaul sisepoliitiliste sündmuste arengu kohta.

"Lõpuks ometi on jälle lootust, et meie valitsusse astuvad haritud ja tsiviliseeritud käitumiskunste valdavad inimesed, kelle tegevuses jätkub erakonnapoliitika kõrval piisavalt aega ka kõigi Eesti inimeste elujärje parandamise eest seismiseks. Ja seda kõik-võidavad-võtmes," vastas Heiki Einpaul Äripäeva teemaveebi Tööstusuudiste küsimusele, millised on tema ootused uuele valitsusele.