Spaaärimees Tallinnast: konkurentide pärast on hea meel, aga...

Andres Tiik ütles, et nende spaa on juba pea kuu aega kinni ja neil pole aimugi, mida oma töötajatele edasise kohta öelda. Foto: Svetlana Aleksejeva, Scanpix

Mustamäe Elamus Spa tegevjuht Andres Tiik ütleb, et tal on hea meel oma sõbralike konkurentide pärast vabariigis, kelle spaad lahti on, aga tõdeb ka, et nendeni hotellide-toitlustajate toetus paraku ei jõua.

Tiik ei ole rahul, et Tallinn ja Harjumaa on juba peaaegu kuu aega kinni ning kõigil ettevõtjatel ja töötajatel on seeõttu väga ebamäärane olukord. "Mul on ainult hea meel, kui sõbralikud konkurendid suudavad ennast lahti hoida ja sisemajandus töötab… Aga kõige naljakam on, et kui vaadata maakonna lõikes uute nakatunute arvu, tekib juba selline tunne, et varsti hakkavad Tallinna ja Harjumaa elanikud viirust tooma siia teistest piirkondadest," viitas ta inimestele, kes käivad pealinnast väiksemates kohtades väljas söömas või spaamõnusid nautimas.