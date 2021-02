Raadiohommikus: Swedbank Eesti tulevikust ja tormijooksust hõbedale

Hommikuprogrammis räägib Swedbank Eesti juht Olavi Lepp panga olevikust ja tulevikuvaadetest. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio teisipäevane hommikuprogramm keskendub Swedbank Eesti olevikule ja tulevikule, advokaadibüroode käekäigule ja redditlaste uuele sihtmärgile hõbedale.

Hommikuprogrammis astuvad üles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp, börsiinvestor Mait Kraun ja Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Saadet juhib Meelis Mandel.

Raadiopäev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Saatesarja hooaja esimeses saates räägib Tervemaja OÜ juhatuse liikme Peeter Lossmanniga, milline on tervislik ja terviklik hea elumaja. Kuuleme ettevõtte pakutavatest kvaliteetsetest ehitusmaterjalidest ning lahkame, kuidas ühendada kvaliteetse hoone saavutamiseks õhupidavus ning ventileeritavus.

Uurime ehitusmaterjali pakkujalt ka seda, kui raske on Eestis uue ehitusmaterjali brändiga jõuda ehituskaupluste tootevalikutesse, ning räägime, miks palksaunas on mugavam leili võtta kui sõrestikseintest ehitatud kaasaegses saunas.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Räägime kahe kauplejaga, kes GameStopi lainega kaasa sõitsid. Üks GameStopi endaga, teine AMC aktsiaga. Mikk Talpsepp avab tausta, kuidas GameStopi võimas tõus algas, ning Janeli Ruusmann räägib, miks ta AMC aktsiat ostis.

Kuuleme ka vastust sellele, mis võib GameStopi aktsiaga edasi juhtuda. Ühtlasi vaatame tagi jaanuari tähtsaimatele börsisündmustele ja investor Toomase portfellile.

Saadet juhib Kaspar Allik.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Saates on külas Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent Katri-Liis Lepik, kellelt uurime, mida kujutab endast sotsiaalne ettevõtlus ja kas sellega tegeledes on võimalik ka rikkaks saada.

Samuti tuleb saates juttu avaliku sektori innovatsioonist. Saame teada, kuidas teha nii, et avalikes koolides ei pakutaks vaid kõige odavamat toitu ja mis võiks mõjutada ametnikke meie e-kirjadele vastama kiiremini kui 30 tööpäevaga. Lõpetuseks räägime sotsiaalsest innovatsioonist ehk sellest, millised võimalused on kodanikuna ise efektiivsemalt ühiskonnaelu kujundamises osaleda.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Külas maaeluminister Urmas Kruuse, kellega räägime põllumajanduse tulevikust, plaanidest, kriisiabist, rahastusest, rohepöördest ning paljustki muust. Lisaks kirjeldab ettevõtja, põllumeeste ühistu KEVILI juhatuse esimees ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu esimees Andres Oopkaup ootusi uuele valitsusele ja ministrile, muresid nii lähiperspektiivis kui ka pikas vaates ning pakub välja võimalikke lahendusi.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

