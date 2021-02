Lääne-Virumaa firma pani panuse õigele valdkonnale

Agrimeti esimene Eestis seeriatootmisesse jõudnud põhuäke nimega Siblija 75. Siblija 75 laotab koristusjärgse põhu põllul laiali ja paneb varise kasvama. Foto: Agrimet

"Alguses oli raske, aga elasime selle üle ja panime oma taskust natuke raha juurde. Ei visanud püssi põõsasse," kirjeldas teekonda kiire kasvuni Mihkel Kangur, kes on Lääne-Virumaal põllumajandustehnikat tootva Agrimeti üks omanikest.

Agrimet on järgmisel nädalal ilmuvas kiiresti kasvavate ettevõtete edetabelis ehk Gaselli TOPis üks Lääne-Virumaa edukamatest ettevõtetest. Kanguri sõnul on viimaste aastate peamine käibe kasv tulnud ekspordist, mille nimel on üle seitsme aasta pingutatud. Kõige enam võttis ettevõtja sõnul aega kliendisuhte loomine ning toodete väljatöötamine.