Põlvamaa firma korraldas Euroopa suurima õllefestivali

Käbliku Pruulikoja peapruulmeister Janar Karakatš (paremal) ja õllesõber Taavi Lindsalu. Foto: Erakogu

“Tuleb teha tööd nii, et ninast veri väljas,” naerab Põlvamaal tegutseva Käbliku Pruulikoja peapruulmeister Janar Karakatš, kui küsida, mis on vaid mõne töötajaga õlletootja edu valem.

Järgmisel nädalal ilmuvas kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide edetabelis on Käbliku oma kandi firmadest esirinnas. Majandusaasta aruannete järgi kasvas Käbliku käive 2018. aastal enam kui poole võrra, 2019. aasta käive aga pea neljandiku jagu. Ka esimene koroona-aasta läks Karakatši sõnul Käblikul täitsa hästi – kevadel müük küll vähenes, aga selle korvas suvi, kui inimesed naasid õue kaotatud aega tagasi tegema.