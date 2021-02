ERIALi hoiustajad käivad õhukesel jääl: pool rahast võib kaduma minna

ERIAL arendab kinnisvara. Foto: Andras Kralla

Teisipäeval saneerimisest teatanud hoiu-laenuühistu ERIALi hoiuste saatus sõltub sellest, kas kinnisvaraturg buumib või vajub.

ERIALi andmeil on ühistul praegu 1730 hoiustajat, kes on ühistusse suunanud umbes 15 miljonit eurot. See teeb keskmiselt veidi enam kui 8600 eurot hoiustaja kohta. Kui aga ühistul peaksid asjad luhta minema, võivad hoiustajad poolest rahast suu puhtaks pühkida.