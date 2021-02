Operaili erastamine tuleb valitsuse lauale märtsikuus

Majandusminister Taavi Aas Foto: Andras Kralla

Valitsuse plaan on Eesti Teede erastamise järel jätkata logistikafirma Operail ja taastuvenergiafirma Enefit Green osalise erastamisega, esimese puhul hakkab valitsuskabinet seda arutama järgmisel kuul.

Majandusminister Taavi Aasa (KE) sõnul Operailiga on jõutud nii kaugele, et ettepanekud erastamiseks ja kuidas seda läbi viia, on valmis. "Julgen kinnitada, et tõenäoliselt järgmisel kuul oleks võimalik see kabinetiarutelu ära pidada, teha otsus selle kohta, mil viisil ja kui palju sellest ettevõttest erastatakse, ja sealt juba edasi liikuda," ütles Aas kolmapäeval riigikogu infotunnis.