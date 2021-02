Arno Kütt ebaõnnestumistest: astun kogu aeg sama reha otsa

Cleveroni omanik Arno Kütt Foto: Raul Mee

Pakiroboteid tootva Cleveroni omanik Arno Kütt tõdes Gaselli Kongressi laval, et iga tema ettevõte on toetunud ühele suurele kliendile, kelle kokku kukkudes on ta avastanud end täbarast olukorrast. Koroonapandeemia lahvatades selgus, et ta pole varasematest kordadest õppust võtnud.

Kütt nentis, et ettevõtjaks hakkamine oli tema elus ainus variant, kuna koolis käia talle ei meeldinud ning Vene sõjaväest naastes avastas end olukorrast, kus oli keskharidusega, eesti keel oli külge saanud vene aktsendi, teiste keelte mitte oskamisest rääkimata. Ning tal oli raske teiste käskudele alluda.