Raadiohommikus: torm tõuseb, lockdown läheneb, ettevõtja jagab optimisminippi

Elektroonikatööstuse Incap Grupi juht Otto Richard Pukk. Foto: Liis Treimann

Hommikuprogrammis hoiame kätt sündmuste pulsil ja toome teieni kõik värsked sõnumid, mis puudutavad ees seisvat riigi sulgemist seoses koroonakriisi teravnemisega. Räägime näidete varal, kuidas valmistuvad tööstus ja kaubandus.

Soome börsil noteeritud elektroonikatööstuse Incap presidendilt Otto Richard Pukilt küsime, kuidas puudutab ja mõjutab eelseisev lockdown nii tema firmat kui Eesti tööstusettevõtteid. Pukk valiti mullu Eesti parimaks juhiks. Uus konkurss on äsja välja kuulutatud ning juhtide ees taas rasked väljakutsed – ennekõike, mida öelda oma inimestele, kui elu suures osas seisma pannakse.

Meie teine intervjueeritav on ettevõtja Vivian Unt, kes peab Tallinna vanalinnas kingapoodi ja kes on arendanud välja oma brändi Vivian Vau. Kuidas tema väikepood koroonakriisiga seni on toime tulnud, milliseid lahendusi on tulnud leida, et säilitada mingigi käive? Vivian jagab saatusekaaslastest kuulajatele nippi, kuidas temal on õnnestunud säilitada optimism isegi siis, kui ümbritsev tekitab täielikku masendust.

Qvalitas Arstikeskus on üks neid erameditsiiniettevõtteid, mis viib läbi vaktsineerimist COVID-19 vastu. Küsime ettevõtte juhatuse esimehelt Tõnu Veltilt, kuidas erameditsiin saab tervisekriisi lahendamisel kaasa aidata ja kas erakapitali roll on ikka piisav. Lisaks saame kommentaari, mida tähendab ettevõttele muutus omanikeringis – eile tuli teade, et Qvalitas läheb soomlaste Mehiläineni omandusse.

Helistame ka pikaajaliste iduettevõtluse kogemustega Karin Künnapasele, kes koos Elle-Mari Pappeliga hakkab sügisest juhtima praktilist täiendharidust pakkuvat Jõhvi tehnoloogiakooli. Keda uude kooli oodatakse ja kas terav koroonakriis on äkki just õige aeg mingite uute oskuste omandamiseks?

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Räägime saates, kuidas muuta oma olemist krundil mugavamaks, ning keskendume veeprotseduuridele. Külas on kümblustünne ning terrassivanne tootva ettevõtte Lingalaid tegevjuht Vahur Poolak.

Uurime, mida peab tegema, et oma koduhoovis soojas tünnis lõõgastumine võimalikuks saaks, mis taoline lõbu maksab, kuidas tagatakse tuleohutus ning millisel moel kasutades on see kõige mõnusam.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Praeguse aja kuumemaid investeerimis- ja spekuleerimisideid lahkavad tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek ning investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi.

Tesla, Nio, krüptovaluutad, kuld ja leedukate Šiauliu Bankas on vaid mõned nimed, mis saates vaatluse alla tulevad.

Saadet juhib Juhan Lang.

13.00–14.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Seekord on saate fookuses digitaliseerimise väljakutsed kaubanduse tarneahelas.

Räägime sellest, kuidas maailma suurimad kaupmehed Amazon ja Walmart on oma tarneahela digitaliseerinud ja kui kaugel Eesti tegelikkus sellest on.

Arutluse all on ka tooteinfo digitaliseerimine, tagastuste ja kampaaniate planeerimine kaubanduses ning digiauditi võimalused.

Külalised on Columbus Eesti kaubanduse ja logistika digitaliseerimise ärisuunajuht Piret Masing ning Jungent ja VIA3Li tarneahela arendusjuht Tiina Raide. Saadet juhib Hando Sinisalu.

15.00–16.00 "Kullafond". Saates meenutame 2019. aasta jaanuaris eetris olnud saadet „Maksu- ja tolliamet annab nõu“, kus kõnelesime võitlusest maksude vältimise vastu – täpsemalt sellest, kuidas äriühingud üritavad kasumit varjatud kujul jaotada, milliseid skeeme kasutatakse ning millised muutused on tulemas regulatsioonides sellevastases võitluses. Saates oli külas maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna üksuse juht Martin Lehtis.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.