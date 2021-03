Värbamisfirma: naised on tööturul rohkem kaotanud kui mehed

Naised töötavad rohkem neis sektorites, mida pandeemia valusamalt laastab. Foto: Raul Mee

Kuigi COVID-19 mõjutab naiste ja meeste tervist ühtviisi, saavad pandeemiaga kaasnevast majanduskriisist suurema löögi naised, kes kaotavad tõenäolisemalt töö ja on viirusest tingitud sotsiaalsetest aspektidest kauem mõjutatud, leiab värbamisfirma Manpoweri rahvusvaheline uuring.

Naised on pandeemiast rohkem mõjutatud eelkõige sektorite tõttu, kus nad töötavad, selgitab uuring. Enamikus riikides tegutseb turismi ja hotellinduse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkonnas rohkem naisi kui mehi, samuti teevad naised sagedamini administreerivat tööd, mille järele on vajadus kollektiivide kodukontoritesse kolimise tingimustes tuntavalt vähenenud. Samal ajal on tööjõu nõudlus kasvanud näiteks IT-sektoris ja laonduses ning logistikas, kus traditsiooniliselt töötab rohkem mehi kui naisi.