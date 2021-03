Saaremaa Võrkpalliklubi president pääses miljonivõlast

Ivar Alt. Foto arvuti ekraanilt. Foto: Liis Treimann

Vastuolulise kuulsusega ärimees, Saaremaa Võrkpalliklubi president Ivar Alt pääses hiljuti kokku miljoni euro suuruse võlasumma tagasimaksmisest, kuna kohus vabastas ta pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest.

Eesti meeste klubivõrkpalli viimaste aastate ühel säravamal tipul, Saaremaa Võrkpalliklubil, on suuresti COVIDist tulenevalt rahaliselt üsna keeruline aeg, mängijatele on jäetud palgaraha maksmata ning võlad on ka maksuameti ees.