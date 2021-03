Peaminister Kaja Kallas andis positiivse koroonaproovi

Peaminister Kaja Kallas nakatus koroonaviirusesse pärast lähikontaktsena eneseisolatsioonis viibimist. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas andis täna koroonaviiruse suhtes positiivse proovi, mistõttu jääb ta kuni tervenemiseni karantiini.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas, et peaministril on väike palavik, kuid muid sümptomeid tal esine ning Kallase enesetunne on hea. "Jälgin tähelepanelikult oma tervist ja püsin kuni terveks saamiseni kodus. Jätkan valitsusjuhi ülesannete täitmist kodust, sest e-Eestis on võimalik valitsuse istungeid juhtida ja teistel töönõupidamistel edukalt osaleda ka virtuaalselt," vahendas Stenbocki maja Kallase sõnu.