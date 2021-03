Bolt ületas uue investeeringuga järgmise miljardi piiri

Eesti idufirma Bolt, mis kolme aasta eest kasvatas väärtuse hinnanguliselt üle 1 miljardi dollari, ületas nüüd järgmise miljardi piiri. Foto: Andras Kralla

Eestlaste Bolt, keda Bloomberg nimetab Uberi konkurendiks Aafrikas ja Ida-Euroopas, saavutas Markus Villigu teatel uue investeerimisringiga väärtuseks enam kui 2 miljardit dollarit.

Bolt kaasas märtsis 20 miljoni euro suuruse investeeringu Maailmapangalt, mis viis ettevõtte kaasatud raha summa 500 miljonile eurole. See aitab Boltil laieneda Aafrikas ja oma tehnoloogiat edasi arendada, ütles Villig intervjuus. Bloomberg nimetab ära ka, et Bolti on investeerinud Mercedeste tootja Daimler ja hiinlaste Didi Chuxing.