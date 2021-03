Uuring ennustab nakatunute hulga kasvu Lõuna- ja Lääne-Eestis

Foto: Liis Treimann

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused kinnitavad koroonaviiruse leviku jätkuvat kasvu. Lähinädalail võib nakatunute arvu suurenemist oodata nii Lõuna- kui ka Lääne-Eestis.

Reoveeuuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson selgitas pressiteates, et tulemustest on näha, et viiruse levik on ühtlaselt suur üle Eesti. Kui varasematel nädalatel on nakatunute suurem hulk jäänud ennekõike Põhja-Eestisse, siis nüüd on viirus levinud lõuna poole.