Peaministrit kritiseerinud Kõlvart lubab esimese haiguspäeva hüvitamist Tallinnas

Linnapea Kõlvart Foto: Andras Kralla

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) tõdes, et ei mõista peaministri kriitikat omavalitsuste ja muukeelsete inimeste suunal, koroonakriisi lahendamine peitub tema sõnul sotsiaalmajanduslikes lahendustes.

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) teatas eile, et poliitikud peaksid pöörduma oma toetajate poole üleskutsega vastutustundlikule käitumisele. "Eriti suur abi on neist poliitikutest, kes suudavad kõnetada venekeelset kogukonda. See on ühtsuse aeg, kus näidata riigimehelikke väärtusi," kirjutas Kallas viimasel ajal harjumuspäraseks saanud viisil Facebooki vahendusel.