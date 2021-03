Eelmisel kevadel suurelt koondanud Cleveron hakkas värbama

Cleveron Foto: Eiko Kink

Läinud kevadel poolsada töötajat koondanud pakirobotite tootja Cleveron hakkas taas värbama.

Cleveroni tegevjuht Mihkel Ilp selgitas, et Cleveron on alates eelmise aasta koondamistest oma põhiäri korrastanud ning leidnud, et puudu on mõningaid spetsialiste, kes toetaks klientide ja distribuutorite võrku ja tootearendust. Tema sõnul ei värba ettevõte töötajaid koondatud ametikohtadele, vaid uutele positsioonidele või nende töötajate asemele, kes on hiljuti lahkunud.