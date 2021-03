Suur tehing: Eesti suuremad veebikaubamajad panevad leivad ühte kappi

Dainius Liulys hakkab täitma suurima e-kaubandusäri tegevjuhi rolli Foto: Foto: erakogu

Kesk-Euroopa juhtiv investeerimisfond Mid Europa Partners investeerib Baltimaade e-kaubandusse ning moodustab Eestis Hansaposti ja Kaup24, Lätis 220.lv ja xnet.lv, Leedus pigu.lt ning Soomes HobbyHalli põhjal piirkonna suurima e-kaubandusäri.

Eesti e-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät ütles Kaubanduse teemaveebile, et tehing on suur üllatus, sest nii Kaup24 kui ka Hansapost on koroonakriisis olnud suured võitjad.