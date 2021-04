Kui kohalikud tõrjuvad tööstust ja tuuleparki ehk nipid protesti vältimiseks

Enefit Green juht Aavo Kärmas soovitab suurte projektide puhul luua töörühm, kuhu on kaasatud nii arendaja, ehitaja, kohalik omavalitsus kui kogukond. Foto: LIIS TREIMANN

Kohalike vastuseisu uutele projektidele nimetatakse kohati moodsa aja tõveks, kuid sel on ka teine külg ning arendusi plaanivad ettevõtjad saavad vähemalt neljas asjas ise panustades probleeme ennetada.

Eestisse tuumajaama rajada sooviva Fermi Energia juht Kalev Kallemets selgitas, et tema hinnangul on ettevõtjad mitmeid vigu teinud – ei maksa upsakalt eeldada, et inimesed ideega kohe nõus on. Kui soovitakse tõsist asja, millega kaasnevad kohalikud riskid ja mõjud, siis sellega peab kaasnema ka vastav hüve.