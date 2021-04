KredEx haaras tippjuhi Luminorist

Foto: Andras Kralla

KredEx Krediidikindlustuse nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimeheks pikaajalise finantssektori kogemusega Signe Rähesoo, kes astus ametisse esmaspäeval.

Signe Rähesoo märkis pressiteates, et soovib rakendada oma seniseid teadmisi ja kogemusi kasvatamaks veelgi enam nii müügimahte kui ka ettevõtjate teadlikkust krediidikindlustusest. "Juba täna on meie krediidilimiitide määr kõigi Eesti ettevõtete ekspordikäibest üle kolme protsendi, kuid kindlasti on siin potentsiaali kasvuks. Saame pakkuda ambitsioonikate ekspordiplaanidega ettevõtetele riskide maandamist välisturgudel," lausus Rähesoo ning lisas, et ekspordikasv on oluline panustaja nii Eesti majanduse kasvu kui ühiskonna kindlustundesse laiemalt.