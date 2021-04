Raadiohommiku fookuses idufirmad, surevad ärid ja elu pärast koroonat

Riskikapitaliettevõtte Tera Ventures meeskond. Ettevõtte kaasasutaja Andrus Oks (paremal) kommenteerib raadiohommikus kasvuettevõtetesse investeerimist. Foto: Erakogu

Neljapäevases hommikuprogrammis teeme juttu suurfirmadest, mis järgmiste aastate jooksul kaovad, idufirmade rahastamise helgest ja tumedamast poolest ning jagame ka kasulikke nippe ettevõtetele sotsiaalmeediast rohkem kasu saamiseks.

Eesti riskikapitaliettevõte Tera Ventures teatas 43 miljoni euro kaasamisest, mida kasvuettevõtetesse investeerima hakatakse. Millistesse, seda selgitab ettevõtte üks rajaja Andrus Oks.

Selgub, et Eesti ettevõtted on skeptilised kiirelt kasvava mõjuisikuturunduse suhtes. Kuidas seda parandada ning üldse märksõnadest sotsiaalmeediaturunduses räägib firmade sotsiaalmeediakasutust uurinud Milos Reklaam juht Brit Mesipuu.

Ettevõtete taasloomise guru ja Pärnu Juhtimiskonverentsil üles astuv praktikust teadlane Nadya Zhexembajeva aga annab meile vaate, millised suurfirmasid koondava indeksi S&P 500 firmadest lähiaastail kaovad ja milline on uus normaalsus pärast koroonat.

Äripäeva uuriva toimetuse juhi Koit Brinkmanniga aga räägime uurivast loost, mis paljastab ühe bardaki idufirmade rahastamises ja mis on Äripäeva veebis lugemiseks neljapäeva hommikul.

Teeme juttu ka neljapäeval riigikogus toimuvast olulise tähtsusega riikliku küsimusena rahvaalgatuse “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035” arutelust. Selle eestkõneleja Madis Vasser selgitab, miks tasub Eestil kliimaeesmärkide saavutamisel ambitsioonikam olla ja mis tagasi hoiab.

Hommikused põnevad teemad toovad kuulajani saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Saates on külas Everaus Kinnisvara juhatuse liige Janar Muttik, kellega räägime Ameerikast alguse saanud miniladude kontseptsioonist. Asjade ladustamiseks pole mõtet kesklinna kallist kinnisvara kasutada, selle asemel on mõistlik üürida soodsam miniladu.

Teine järjest populaarsem trend on stock-office: ettevõtte kontor, ladu ja vahel ka tootmine asuvad kõik koos ühes kohas. Everaus on stock-office'ite arendamisel olnud edukas ja avab peagi Rae vallas järjekorras juba teise sellise arenduse. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Kaitsepolitsei tõi oma aastaraamatus esile, et lobireeglite paikapanek on riigi julgeoleku seiskohalt väga oluline. Kuu aega tagasi valitsus sellised juhised ka kinnitas. Kas need hakkavad tööle? Millised ohud sellises reguleerimises varitsevad? On need väiksemad kui saadav kasu? Kas edaspidi teame täpselt, kes on kelle juures käinud oma huvisid esindamas? Nendel teemadel arutame saates Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Carina Pajuga. Saadet juhib Urmas Jaagant.

12.00–13.00 "Kauplemise ABC". Tänases saates on külas investor ja kaupleja Sander Lõhmus ning päevakaupleja ja Admiral Marketsi koolitja Maxim Shilo. Saates räägime sellest, kas võib oodata, et Tallinna börsi elavdumine hakkab ahvatlema ka kauplejaid. Samuti tuleb juttu sellest, et kui erainvestorid hakkavad turult ära minema, siis kas võib oodata kainuse tagasitulekut. Veel puudutame teemat, kas Gamestopi maania kahjustab turgude efektiivsust, mida toob kaasa riigivõlakirjade intresside tõus ja kuidas sellest kasu lõigata. Üle ega ümber ei saa ka bitcoini hinnarekordist. Saadet juhib Delovõe Vedomosti ajakirjanik Dmitri Fefilov.

13.00–14.00 "Autojutud". „Autojutud“ on jõudnud kahekohalise arvu saadeteni, käesolev on järjekorras kümnes. Sel puhul pakume kuulamiseks huvitavamaid lõike varasematest saadetest. Niisiis on seekordne kuulamine üks isevärki popurrii või parimate palade kogumik.

Saate pani kokku Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Google'i disainisprint on 4päevane protsess, mis aitab kiirelt luua või parendada uusi tooteid ja teenuseid. Sprindiga saab muuta kuude pikkuse töö vaid mõnepäevaseks. Iga disainisprindi tulemuseks on realistlik prototüüp, mis on testitud lõppkasutajate peal.

Pole ühtki valdkonda, mille digiteenuse kontseptsiooni ei saaks Google'i disainisprinti kasutades luua. Meetod sobib tiimidele, kellel on vaja kiirelt uue toote kontseptsioon luua või kes on tootearenduses oma graafikust maha jäämas. Oluline, et eesmärk on piisavalt ambitsioonikas ja sprindil osaleks otsustaja, kellel on raha ja jõudu loodav teenus ellu viia.

Andres Kostiv räägib saates Google'i disainisprindi eelistest ja selle meetodi kasutamisest. Saadet juhib Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

