Nädala lood: Eestile terendab hiigelinvesteering ja buum pitsitab ettevõtjaid

Mõnel saunatootjal on järjekord nii pikk, et praegu tellides saab sauna kätte alles suve lõpuks. Kuid kõigil ei ole nii rõõmustav olukord, kui võiks esmapilgul arvata. Foto: Iglucraft

Kui kõik läheb hästi, saab Eesti varsti suure tehase ja mitmesaja uue töökoha võrra rikkamaks. Samal ajal aga on näha mitmes valdkonnas buumi, mis ühele toob rõõmu, teisele muresid, selgub selle nädala olulisematest lugudest.

Äripäev kirjutas neljapäeval, et Ida-Virumaal on avanemas suur võimalus – seal juba aastaid tegutsev Vene-USA tööstusettevõte on valmis tegema järjekordse hiigelsuure investeeringu, mis võiks tulevikus tööd anda sadadele piirkonna inimestele.