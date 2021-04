Advokaat: oma krundile juurdepääsutee saamiseks ära karda kohtusse minna

Pole vaja karta kodule või suvilale juurdepääsutee saamise küsimuses kohtusse pöördumist, kui naabriga kokkulepet ei saavuta. Selleks ei ole vaja tegelikult kaasata kallist advokaati, kuna tegemist on lihtsustatud menetlusega, mida nimetatakse hagita menetluseks, kirjutab Wallessi advokaat Angela Kase 29.04 ilmunud Äripäeva Oma Maja ajakirjas.

Seadus ütleb selgelt, et igale kinnistule peab saama avalikult kasutatavalt teelt. Foto: Äripäev

Hiljuti rääkis üks tuttav maakler, et on pikka aega tulutult üritanud müüa Läänemaal osaliselt männimetsaga kaetud ja kuni liivase mererannani välja ulatuvat kinnistut. Tulutult isegi hoolimata asjaolust, et kinnistule võib väljapoole ranna ehituskeeluvööndit avara elamu või suvekodu püstitada.