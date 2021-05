Eesti üks suuremaid hoiu-laenuühistuid kaotas nimest viite ühistule

Laenu-, liisingu- ja hoiuseteenust pakkuv Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu võttis kasutusele uue brändinime, mida näeb ka ühistu kodulehelt. Foto: kuvatõmmis

Eesti üks suuremaid ühistuid Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu võttis 1. maist kasutusele kaubamärgi Eesti Hoius.

Ühistu juhatuse liikme Tiiu Tälli sõnul tuli initsiatiiv ja uue nime idee tuli ühistu enda liikmetelt. Tälli viitas, et ka ühistu domeeniaadress on juba aastaid olnud eestihoius.ee. Tälli rõhutas lisaks, et nende tegevus ei piirdu alati ainult Põhja-Eestiga ning seetõttu on uus nimi ka oma sisult täpsem: "Oleme ennekõike ikkagi Eesti inimesi koondav ja Eesti elu edendav ühistu."