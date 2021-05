Millistele suvekodudele ihutakse hammast?

Uus reaalsus on näidanud, et tööd saab edukalt teha nii pealinna moodsas kontoris kui ka maamajas keset loodust, olgu see Saaremaa või Peipsi. Värske väljaanne Sisustaja uuris, kus ihkab eestimaalane puhata, lähemalt.

Maakodude ja kruntide ostmine on muutunud trendiks, millele on hoogu andnud esimene ja teine koroonalaine.