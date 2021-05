Riik nõuab ettevõtjalt kilplasetööd

OÜ Hõbelakk juhatuse liige Riido Raja on keskkonnaametiga tiikide teemal vaieldes jõudnud tupikusse. Foto: Andras Kralla

Jäigal seadusel põhinev keskkonnaameti paindumatus on tekitanud absurdse olukorra, kus ettevõtjal tuleb ammendunud liivakarjääri tiikide kaevamiseks loa saamisel taastada kõigepealt ala loodusliku rohumaana, selle asemel et säästlikumalt majandades kohe asuda tiike kaevama.

„Ettevõtjana on minu ülesanne leida ökonoomseid lahendusi ja püüda võimalikult säästlikult majandada,“ rääkis OÜ Hõbelakk juhatuse liige Riido Raja. Kuid praegu on ta olukorras, kus maapõueseaduse jäikusest tulenevalt on ta keskkonnaametiga vaieldes jõudnud punnseisu.