Toormekriis metallitööstuses: hinnad võivad tõusta tundidega

Bestneti Paldiskis asuv haagisetehas. Foto: Tööstusuudised.ee

Toormekriis on viimase paari kuuga läinud pigem keerulisemaks ja praegu tasub materjal turult kohe leides ära osta, ütleb Bestneti juhatuse esimees ja Alexela grupi metalliettevõtete juht Kaupo Sisask.

"Kui märtsi algul ütlesin, et materjalide ostmine on kui köielkõnd kuristiku kohal ja samal ajal uskusin, et varasuvel taoline olukord stabiliseerub, siis tegelikkuses köielkõnd defitsiidi teravate lõugade vahel kestab," kommenteeris Bestneti juhatuse esimees ja Alexela grupi metalliettevõtete juht Kaupo Sisask praegust toormekriisi.