Riik otsib uue parvlaeva tellimiseks välisraha

Riik tahab Saaremaa ja Hiiumaa vahelise ühenduse jaoks hankida uue parvlaeva. Pildil mandri ja Hiiumaa vahel sõitvad parvlaevad Leiger (roheline) ja Tiiu Rohuküla sadamas. Foto: Andras Kralla

Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaühenduse arendamiseks taheti esialgse plaani järgi uus laev tellida läbi Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevade, kuid nüüd on kavas teha seda läbi transpordiameti, mis võimaldab kasutada välisvahendeid.