Soome saeveskid on veidi solvunud

Raietööd. Foto: Andras Kralla

Metsariigis Soomeski on puidust kitsas käes ja saematerjali hinnatõus tabas kui puuga pähe, kirjutab Kauppalehti. Soome saetööstuse liidu ja Koskineni saeveski juhti Tommi Snecki häirib, et just puidu hind ja selle nappus on nüüd kõigil suus.

Tema sõnul tuleb siin vaadata laiemat pilti kui ainult Soomet. „Okaspuu saematerjali ülemaailmne turg on 350 miljonit kuupmeetrit. Soome toodang on umbes 12 miljonit kuupmeetrit, millest 9–10 miljonit läheb ekspordiks. Riiki jääb sellest väike osa ja see ei mõjuta turgu siia- ega sinnapoole,“ märkis ta intervjuus Kauppalehtile.