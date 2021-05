Märt Vooglaiu seostega krunt tõi Viimsi vallale kohtus kaotuse

Märt Vooglaid ütles, et tema seotus kõnealuse krundiga on külajutt ning sellise jutu puhujad teevad Viimsi mainele palju kahju. Foto: Raul Mee

Aasta alguses kaebas Viimsi elanik Veikko Ulm valla kohtusse, sest vald andis vallavolikogu liikme Märt Vooglaiu äripartnerile loa ehitada ehituskeeluga krundile suure ärihoone ja parkla. Kohus rahuldas Ulmi kaebuse ja käskis vallal detailplaneeringu tagasi lükata.

„Loomulikult on mul hea meel sellise otsuse üle,“ ütles Veikko Ulm. Küll aga pole ta rahul sellega, et vald kulutas maksumaksja raha, et seista kellegi isiklike ärihuvide eest. „Keegi peab tõusma püsti ja ütlema, et nüüd aitab. Nii, nagu tegin mina nüüd,“ ütles Ulm. Ta lisas, et kohtuotsus ei ole võit ainult talle vaid kogu vallale.