Uue reisikorraldaja tulek Eesti turule võib kellegi siit välja lükata

Coral Traveli Eesti osakonna juhataja Anna Djužok. Foto: Andras Kralla

Keset reisipiiranguid ja koroonanõudeid siseneb Eesti turule Türgi taustaga rahvusvaheline reisikorraldaja Coral Travel, kelle tulek võib mõne siinse tegija turult välja suruda. Teiste hinnangul tuleb tulijal kõigepealt ennast tõestada.

Pole sellist valdkonda, mida COVID-19 pandeemia ei oleks mõjutanud, kuid eriti on kannatada saanud turism, kirjutab Delovõje Vedomosti. Selle sektori ettevõtted teatasid hiljuti, et nad on kaotanud 70–97% tavapärasest käibest ja on elus vaid tänu säästudele.