Komisjoni volinik: digipööre on oluliseim prioriteet, mida EL rahastab

Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen kinnitas Eesti e-valimiste konverentsil mai keskel, et eri sektorite digitaliseerimine on muutunud prioriteediks, mida EL ka rahastab, kirjutab 27.05 ilmunud erileht Vastutustundlik ettevõte.

President Kersti Kaljulaid ja Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen e-valitsemise konverentsil mai keskel. Foto: Raigo Pajula

"See on esimene kord, kui digitaliseerimisest on saanud prioriteet," viitas Urpilainen juunis käivituvale programmile "Digitaalne Euroopa", mis on ELi esimene Euroopa digitaalsete projektide rahastusvahend.