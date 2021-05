Püüdlemine finantsiseseisvuse poole on vägivallast päästev põhiõigus

Foto: Anti Veermaa

Kõigile tuleks õpetada, et kui keegi takistab sul oma rahaasjades edasi jõudmast ja neid paremini korraldamast, siis see inimene on sulle ohtlik, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Esimene jäme viga, mida keegi saab lähisuhtevägivalla juhtumeid lahates teha, on probleemi eitada või pisendada. Kohe selle järel teine suur viga on aga dotseerivalt tänitada, mida ohver pidanuks (teisiti) tegema. Tänases Äripäevas prominentsel kohal oleva artikli põhitegelased, majanduslikku vägivalda kogenud ja sellest välja murdnud naised, väärivad tuge ja tunnustust. Muu hulgas selle eest, et nad oma lugu jagavad.