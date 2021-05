Valgevenelased teevad Eestisse kümneid firmasid

Solidaarsuskett Valgevene toetuseks Tallinnas algusega Valgevene saatkonna eest kuni Vabaduse väljakuni. Foto: Liis Treimann

Lukašenka režiimi all olevad valgevenelased on üsna vilkad Eesti e-residentsuse kasutajad. Eelmisel aastal lõid nad EASi andmetel Eestisse 60 firmat ja sel aastal on tempo veelgi kiirenenud.

Tänavu esimese nelja kuuga on valgevenelastest e-residendid rajanud Eestisse 37 ettevõtet, seda on sama palju kui tervel 2018. aastal.