Ossinovski arenduse inetu tüli: alltöövõtja rahata, peatöövõtja tüürib pankrotti, müüdud korterid kasutusloata

Helmot-E juht Roman Grebennikov andis sisse Uus-Hollandi elumajade eelmise peatöövõtja Rovoleri pankrotiavalduse. Tal jäi tehtud tööde eest saamata 100 000 eurot, arendaja Skinest Arendus talle appi ei tulnud. Foto: Liis Treimann

Ärimees Oleg Ossinovskile kuuluva Uus-Hollandi kinnisvaraarenduse peatöövõtja jäi alltöövõtjatele ja maksuametile võlgu. Nüüd on tema vastu alustatud pankrotimenetlust, mida saadab terav tüli. Uus-Hollandi müüdud korteritel puudub aga endiselt kasutusluba.

Uus-Hollandi kinnisvaraarendus on kulgenud üle kivide ja kändude. Kui eelmisel aastal kirjutati meedias, et arenduse kahe esimese hoone valmimine venib tööjõupuuduse tõttu, siis nüüd on selgunud, et probleem on olnud hoopiski peatöövõtjas Rovoler OÜs, kes jäi alltöövõtjatele võlgu.