Kaval valem: kuidas Peter Hunt saab Wendre teenitud miljoneid maksuvabalt kasutada

Wendre omanik Peter Hunt oma tulusast tekstiiliärist dividende ei maksa, aga saab miljoneid välja võtta ikkagi. Tulumaksu maksmata. Foto: Eiko Kink

Wendre ainuomanik Peter Hunt on kasutanud nutikat valemit, et pääseda aastate jooksul kogunenud kasumi eest üle 10 miljoni euro maksmisest Eesti riigile.

Aastas umbes saja miljoni euro eest patju-tekke-madratseid müüv Wendre on omale jaotamata kasumit kogunud rohkem kui 55 miljoni euro jagu. Sellise kogunenud kasumi ja ilusate käibenumbritega ettevõte on unistus igale omanikule. Nendest rahanumbritest osa saamiseks on omanikul võimalik võtta dividende, aga sel juhul peaks Wendre Eesti riigile maksma 10,9 miljonit eurot tulumaksu. Seda aga Wendre teinud ei ole. Kas siis Peter Hunt ei olegi oma suurtööstuse edust osa saanud? On ikka.