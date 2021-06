Icefire'i asutaja: müüsime oma elutöö ja ehitame uut ja suuremat

Icefire'i maha müünud kaasasutajad Jüri Kirme, Rivo Uibo, Vilve Vene, Ove Kreison ja Jan Lakspere keskenduvad nüüd täielikult oma järgmisele finantstehnoloogia ettevõttele Modularbank. Foto: Sandra Palm/Modularbank

Äsja oma ettevõtte Euroopa kõige väärtuslikumale tehnoloogiafirmale maha müünud IT-firma Icefire’i kaasasutaja Vilve Vene sõnul oli 18 aastaga üles ehitatud firma asutajate elutöö. Varasema Hansapanga taustaga ettevõtjad ehitavad finantstehnoloogia valdkonnas üles juba oma järgmist ning kordades suuremat elutööd.

"Ma olen isiklikult ääretult rahul ja õnnelik," ütles Vilve Vene. "Loomulikult tehing ise on rahuldust pakkuv, aga just see, millise tuleviku sai endale see firma, mida me oleme 18 aastat ehitanud... See on uus algus," lisas ta.