Keskerakond ja oravad vahetasid pantvange: hakkepuit läheb ahju, Huawei eelnõu hakkab liikuma

Praegu peaministri ametis olev Kaja Kallas on riigikogus öelnud otsesõnu, et ei pea puidu põletamist Eesti Energia kateldes õigeks, kuid nüüd on Reformierakond leidnud Keskerakonnaga kompromissi. Keskkonnakaitsjad pole olukorraga rahul ja avaldasid kolmapäeval Riigikogu ees meelt. Foto: Liis Treimann

Reformierakonna kannapööre lubab hakkepuidu Eesti Energia vanadesse kateldesse, nagu on poliitiliselt kasulik Keskerakonnale, kuid vastutasuks pidi Keskerakond enda käest pantvangist vabastama niinimetatud Huawei eelnõu.

Eelmise valitsuse algatatud, kuid valitsuse vahetumise järel Reformierakonna poolt kinni hoitud plaan lubada Eesti Energial põletada elektri ja sooja tootmiseks hakkepuitu, sai eelmise nädala alguses järsku hoo sisse. Ja lausa nii suure hoo, et aasta seisnud muudatus taastuvenergia toetusskeemis saab juba neljapäeval seaduseks, kusjuures isegi laiemate muudatustega, kui algatajatel plaanis oli.

Opositsioonis olles Keskerakonna juhitud valitsuse plaanile teravat kriitikat esitanud oravad on nüüd järsku need, kes eelnõu kiires tempos edasi purjetavad. Asjaosalised on öelnud, et leitud on kompromiss. Selle kaadritagust sisu pole avaldatud, kuid poliitiliste meelemuutuste põhjuseks on pea alati kokkulepped. Just selline pantvangide vahetamine poliitikasillal kahe koalitsioonipartneri vahel toimuski – mõlemad saavad midagi, mida teine partner seni kinni on hoidnud.