Koroona lükkas Sõõrumaa turvafirma kahjumisse

EfTEN müüs büroohoone Urmas Sõõrumaale

EfTEN Kinnisvarafond AS müüs Tallinnas Kadaka tee 63 asuva büroohoone 8,25 miljoni euroga, uus omanik on Urmas Sõõrumaale kuuluv US Real Estate OÜ, teatasid ettevõtted.