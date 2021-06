Sõõrumaa firma jahib uusi oste

Margus Nõlvak. Foto: Raul Mee

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa firma Forus Grupi juhatuse liige Margus Nõlvak ütles, et Forusel on nimekiri ettevõtetest, keda üle osta.

“Ma ei oska hinnata, kas nimekiri on pikk või lühike,” ütles Nõlvak ja lisas, et Forusele pakuvad huvi eeskätt teenusettevõtted. Ta ei vastanud, mitme ettevõttega praegu läbirääkimised käivad. Samas rõhutas ta, et kasv ei tule üksnes ettevõtete ostust, vaid ka olemasolevate teenuste kasvust.