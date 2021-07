Repsi menetluse areng tekitab juristideski segadust

Endise ministri Mailis Repsi suhtes toimuv uurimine on kestnud pea kolm kuud ja nüüdseks on prokuratuur avaldanud vaid veelgi segadust külvavaid infokilde, mis tekitavad küsimusi juristideski. Viimasena teatati, et nüüd ei uurita enam väärtegu, vaid alustatud on kriminaalmenetlus.