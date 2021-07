Uudised

Raadiohommikus: Irina Embrich võitudest, Otto Pukk 637% tõusust ning Roman Zaštšerinski koroonapassist

Elektroonikaettevõtte Incap president Otto Richard Pukk esinemas Pärnu juhtimiskonverentsil. Foto: Raul Mee

Äripäeva hommikuprogramm kõneleb reedel suurtest võitjatest, aga ka koroonakriisist ja koroonapassist.

Vestleme elektroonikaettevõtte Incap presidendi Otto Richard Pukiga, kelle käe all on ettevõtte aktsia vähem kui kolme aastaga kasvanud 637%. Veel ühe tõuke andsid aktsiale kolmapäeval avaldatud esimese poolaasta tulemused, mis samuti näitasid erakordset kasvu. Kuidas selline kasv on keerulisel koroonaajal võimalik, seda Puki käest küsimegi.

Võitudest räägime ka olümpiavõitja Irina Embrichiga, kes tuleb Äripäeva stuudiosse veel enne, kui sõidab oma vehklemiskooli õpilaste juurde suvelaagrisse.

Pikemalt tuleb teemaks restoraniäri. Vestleme turuolukorrast tuntud restoraniärimehe Roman Zaštšerinskiga ja uurime tema käest, mida arvab sektor koroonapassi kehtestamisest. Pärast seda viib Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar kuulajad Hallistesse, Dirhamisse ja Jõelähtmele, kus asuvad väikesed kauged toidukohad, kuhu rahvas massidena kohale sõidab.

Hommikuprogrammis kuulame ka kahe lapse mõtteid, kes külastasid Äripäeva linnalaagrit „Hüpe IT maailma“. Küsime IT Koolituste juhi Kadri Tammäe käest, kui suurt huvi niisuguse laagri vastu tunti ja mida programmeerimisest huvitatud lapsed hoopis koolitajatele õpetasid.

Hommikuprogrammi juhib Viivika Rõuk ning uudiseid toimetab Priit Pokk.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussari: Soraineni sagedus". Kohalike omavalitsuste valimiste eel arutlesid saatejuhid Mario Sõrm ja Kaupo Lepasepp saates erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liikme Heiki Sibulaga sellest, milline on Eesti poliitkultuur praegu ning mida saaks paremaks teha.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas arvamussaates anname üle nädala võitja ja kaotaja tiitli. Räägime järsult teravnenud olukorrast koroonarindel, valitsuse vimblevast-vinduvast vaktsineerimiskavast; arutame, kas Eestis saabub seoses koroonatõendite kasutuselevõtuga põhiõiguste kriis. Otsime üldistusi tulemuste nädalast börsil ja tähelepanuväärsest juhtide vahetusest Eesti ettevõtetes. Küsime, kas oma ideaalidest ja väärtustest kaugenenud olümpia võib leida tee tagasi juurte juurde, ning kujutleme Eestit, kus presidendina suunab avalikku debatti tippteadlane. Saates osalevad ajakirjanikud Linda Eensaar, Martin Johannes Teder, Rivo Sarapik ja Neeme Korv.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Saates on külas Pirita Hambaravi hambaarst ja omanik Anu Sepp. Tema ettevõte jõudis kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide edetabelisse juba viiendat aastat järjest. Saates räägib ta oma karjääri algusest ja ettevõtte rajamisest, sellest, mis on ettevõttesiseselt oluline, kuidas on äril koroonaajal läinud ja milline on konkurents hambaravis.

Ühtlasi annab soovitusi ka selleks, et hambad oleksid terved, ning selgub, miks elektriline hambahari hoopiski ei ole hammaste harjamiseks parim variant.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Seekordne suvi on olnud kuum ja päikseline nagu lõunamaades. Kuidas mõjub kuumus südamele ja mida teha, et organism ikka vastu peaks ja suve nautida lubaks? Millega peaks arvestama jooksmise ja rattasõidu harrastajad? Kas suvekuumas on mõistlik veel ka saunalavale minna?

Neile ja paljudele muudele suvesoojast ajendatud küsimustele vastab Lääne-Tallinna Keskhaigla funktsionaaldiagnostika osakonna juhataja, kardioloog Ene Pullisaar. Saadet juhib Violetta Riidas.

