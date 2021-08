Uudised

Stockholm mõtleb tõuksifirmadelt miljoneid nõuda

Stockholmi tänavatele on selleks suveks jõudnud 22 000 elektritõuksi, mis on kaasa toonud terve kaebuste laviini linnakodanikelt. Foto: LIIS TREIMANN

Rootsi pealinnas Stockholmis on elektritõukerataste arv kasvanud umbes 22 000 juurde ning kehv parkimiskultuur on viinud linna ideeni nõuda tõuksifirmadelt teenuse pakkumise õiguse eest raha.

"See ei käi nii, et täidame kõnniteed ja väljakud tõukeratastega. 22 000 tõukeratast on Stockholmi jaoks ilmselgelt mitu tuhat liiga palju," lausus Stockholmis liikluse eest vastutav linnaametnik Daniel Helldén.

