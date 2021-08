Crowdestori värvikad ühisrahastuse laenuprojektid visklevad tõsistes võlgades

Firmaomanikust noor naine oma tööelust: vaesus õpetas nautima iseenda bossiks olemist

39aastane Kairit Sirk on juba seitse aastat oma firmas OÜ Dandy vaid iseenda boss. Ta teeb polsterdustöid: annab uue elu mootorrataste ja –saanide ning skuutrite sadulatele, samuti jahtide, matkaautode ja sõidukite istmetele. Ta on oma elu jooksul väga palju töötanud nii Eestis, Rootsis kui ka Itaalias teiste jaoks, aga nüüd on ta õnnelik, et on ise firma omanik, sest nii saab ta kõige paremini oma aega planeerida ja pidevalt juurde õppida.

