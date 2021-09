Advokaadibüroo nõuab oma kliendi Levikomi pankrotti

Levikom Eesti juht Peep Põldsamm loodab 5G sagedusloa ning pardale tuleva investori peale. Levikomi nõustanud advokaadibüroo ei jaksa aga kauem arvete tasumist oodata. Foto: LIIS TREIMANN

Advokaadibüroo TGS Baltic esitas kohtule avalduse oma kliendi, võlgades telekomifirma Levikomi pankroti väljakuulutamiseks. Levikom ise on esitanud kohtule avalduse ettevõtte saneerimiseks.

Pidevalt meedias peatset suurinvestori leidmist lubanud Levikom on sama lubanud ka oma õigusnõustajale advokaadibüroole TGS Baltic. Kliendileping on neil sõlmitud 2018. aasta aprillist, sealt saadik on Levikom jätnud büroole tasumata üle 77 000 euro eest arveid. Ettevõte on lubanud mitmel korral need tasuda, sest kohe-kohe siseneb ettevõttesse investor, kes tõstab pardale hulga uut raha.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099