Igor Mölder: paljud ehitusprojektid võivad sel aastal takerduda

Gazprom võib jätta Euroopa turud gaasinälga

Bloombergi analüütikute arvutuste kohaselt peab Venemaa riiklik gaasikontsern Gazprom suurendama igapäevast gaasitootmist vähemalt 80 protsendi võrra, et täita siseriiklikku nõudlust. See aga tähendab, et Gazprom ei pruugi täita Euroopa Liidu ehk gaasikontserni suurima ekspordituru nõudlust.

